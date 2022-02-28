Rogério Ceni admite desempenho ruim do São Paulo mesmo com vitória: 'Deixamos a desejar'

O técnico Rogério Ceni admitiu que o time do São Paulo não teve um bom desempenho, mesmo com a vitória diante do Água Santa, por 2 a 1, em Diadema, pelo Campeonato Paulista. - Desempenho, como todas as vezes que eu venho responder, nunca é dos melhores. Hoje, de fato, não rendemos tanto, principalmente no segundo tempo, trocando quatro homens de frente para tentar dar energia. Não conseguimos tanto a finalização, a equipe adversária jogou bem fechada. Hoje o resultado era importante para assumir a primeira colocação no grupo, conquistamos o objetivo, mas em termos de qualidade, deixamos a desejar - disse Ceni, em entrevista coletiva.

Apesar da atuação ruim, Rogério valorizou a vitória e projetou as próximas partidas do Tricolor, que tem dois clássicos pela frente: Corinthians e Palmeiras.- Tivemos um bom jogo contra o Santos, um bom jogo contra o Campinense, mas temos outros momentos não muito bons, como o segundo tempo contra o Campinense, o segundo tempo de hoje. A vitória é importante pra dar confiança, assumir essa primeira posição do grupo. Temos mais quatro jogos, precisaremos de pontos, com dois clássicos seguidos - finalizou o treinador.

Agora, o São Paulo é líder do Grupo B, com 14 pontos, mesma pontuação que o São Bernardo, mas com melhor saldo de gols.