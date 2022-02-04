Rogério Ceni admite busca do São Paulo por zagueiro e volante

Após a derrota do São Paulo para o Red Bull Bragantino, por 4 a 3, fora de casa, o técnico Rogério Ceni falou sobre a procura do Tricolor em duas posições específicas: um zagueiro e um volante mais alto. VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA 2022

- Todo mundo sabe que estamos em busca de mais um zagueiro para tentar melhorar o jogo aéreo, a altura do time. O volante alto, um time alto é mais fácil de se trabalhar. Se você tem uma linha de quatro defensores grandes dá muito mais segurança à equipe. Em algum lugar do campo teremos que achar jogadores mais altos – afirmou Ceni.

Um defensor que está perto do São Paulo é Willyan Rocha, que está no Portimonense-POR. O São Paulo tem um prazo se quiser contratar o zagueiro e o volante já para a primeira fase do Campeonato Paulista. O clube tem até o dia 25 de fevereiro para colocar jogadores na lista A.O negócio com Willyan Rocha pode avançar já que o Bordeaux-FRA, clube que tinha interesse no defensor, fechou com outro jogador da posição. Além disso, a janela europeia fechou na última segunda-feira (31).

Sendo assim, o Tricolor tem 'caminho livre' para intensificar as conversas com os representantes do atleta e também com o clube português. O Portimonense, inclusive, tem boa relação com o São Paulo e já contou com diversos jogadores que atuaram no clube do Morumbi, como Junior Tavares, Lucas Fernandes e Rodrigo Freitas.