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futebol

Rogério Ceni admite busca do São Paulo por zagueiro e volante

Tricolor conversa com Willyan Rocha para ser mais uma opção na defesa, enquanto busca um volante alto no mercado da bola...

Publicado em 04 de Fevereiro de 2022 às 14:30

LanceNet

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Publicado em 

04 fev 2022 às 14:30
Após a derrota do São Paulo para o Red Bull Bragantino, por 4 a 3, fora de casa, o técnico Rogério Ceni falou sobre a procura do Tricolor em duas posições específicas: um zagueiro e um volante mais alto. VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA 2022
- Todo mundo sabe que estamos em busca de mais um zagueiro para tentar melhorar o jogo aéreo, a altura do time. O volante alto, um time alto é mais fácil de se trabalhar. Se você tem uma linha de quatro defensores grandes dá muito mais segurança à equipe. Em algum lugar do campo teremos que achar jogadores mais altos – afirmou Ceni.
Um defensor que está perto do São Paulo é Willyan Rocha, que está no Portimonense-POR. O São Paulo tem um prazo se quiser contratar o zagueiro e o volante já para a primeira fase do Campeonato Paulista. O clube tem até o dia 25 de fevereiro para colocar jogadores na lista A.O negócio com Willyan Rocha pode avançar já que o Bordeaux-FRA, clube que tinha interesse no defensor, fechou com outro jogador da posição. Além disso, a janela europeia fechou na última segunda-feira (31).
Sendo assim, o Tricolor tem 'caminho livre' para intensificar as conversas com os representantes do atleta e também com o clube português. O Portimonense, inclusive, tem boa relação com o São Paulo e já contou com diversos jogadores que atuaram no clube do Morumbi, como Junior Tavares, Lucas Fernandes e Rodrigo Freitas.
Crédito: RogérioCeniadmitiuprocuraporzagueiroevolantenomercado(Foto:Reprodução/Twitter

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