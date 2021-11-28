Rogério Ceni abre o jogo sobre dívidas do São Paulo: 'Muito grande e difícil de pagar'

Após a vitória do São Paulo sobre o Sport, por 2 a 0, no Morumbi, o técnico Rogério Ceni foi perguntado do planejamento para a próxima temporada. Após desabafar na última entrevista coletiva depois do empate contra o Athletico-PR, Ceni falou mais sobre a situação financeira do Tricolor. - Só digo que a dívida do São Paulo é muito grande. Difícil de pagar. Tem duas alternativas: reduz a folha, faz um time simples que vai participar de competições sem condições de vencer ou investidores que banquem o time para que a gente possa criar um time competitivo - afirmou o treinador.

Ceni, inclusive, citou o exemplo do Atlético-MG, que vem com grandes investimentos nas últimas temporadas e pode ser campeão brasileiro deste ano.

> Veja e simule a tabela do Brasileirão- Te cito o Atlético Mineiro. Investiu há dois anos com Sampaoli, investiu muito agora. E só agora está colhendo os frutos. Tem que ver se tem alguém que possa ajudar o clube neste momento difícil. Dívida é grande, folha de pagamento é altíssima, as coisas não encaixam - finalizou.

A vitória sobre o Sport fez o São Paulo se distanciar da zona de rebaixamento. Agora, o Tricolor é o 12º colocado, com 45 pontos. A equipe enfrenta o Grêmio na próxima quinta-feira (02), às 20h, pelo Campeonato Brasileiro.