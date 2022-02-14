Roger Machado tem retorno ao Grêmio oficializado

Após a saída confirmada de Vagner Mancini nesta segunda-feira (14), o Grêmio não demorou nem 24 horas para oficializar o nome do substituto no cargo de técnico da equipe: Roger Machado.Receba as principais notícias do esporte com o novo canal no TelegramEssa será a segunda passagem do profissional atualmente com 46 anos de idade na função de treinador já que, além do comando entre 2015 e 2016, ele foi jogador do clube entre 1994 e 2003 além de auxiliar técnico da comissão fixa de 2010 a 2014.
No interregno entre as passagens pelo Imortal, Roger teve a oportunidade de treinar diversos clubes do cenário nacional como Atlético-MG, Palmeiras, Bahia e Fluminense, a sua última equipe, onde permaneceu por somente cinco meses.
A expectativa é que a estreia do novo comandante aconteça já nesta semana onde, diante do União Frederiquense, na próxima quarta-feira (16), às 19h (de Brasília), o clube de Porto Alegre luta para sustentar a atual liderança na fase de classificação do Campeonato Gaúcho.