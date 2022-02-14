Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Roger Machado tem retorno ao Grêmio oficializado

Treinador dará início a sua segunda passagem pelo Imortal como treinador depois da saída de Vagner Mancini...

Publicado em 14 de Fevereiro de 2022 às 19:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 fev 2022 às 19:36
Após a saída confirmada de Vagner Mancini nesta segunda-feira (14), o Grêmio não demorou nem 24 horas para oficializar o nome do substituto no cargo de técnico da equipe: Roger Machado.Receba as principais notícias do esporte com o novo canal no TelegramEssa será a segunda passagem do profissional atualmente com 46 anos de idade na função de treinador já que, além do comando entre 2015 e 2016, ele foi jogador do clube entre 1994 e 2003 além de auxiliar técnico da comissão fixa de 2010 a 2014.
No interregno entre as passagens pelo Imortal, Roger teve a oportunidade de treinar diversos clubes do cenário nacional como Atlético-MG, Palmeiras, Bahia e Fluminense, a sua última equipe, onde permaneceu por somente cinco meses.
A expectativa é que a estreia do novo comandante aconteça já nesta semana onde, diante do União Frederiquense, na próxima quarta-feira (16), às 19h (de Brasília), o clube de Porto Alegre luta para sustentar a atual liderança na fase de classificação do Campeonato Gaúcho.
Crédito: (Foto:Divulgação/Grêmio

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Complexo logístico Campo Log 2, em Cercado da Pedra, na Serra
Fim dos incentivos: ES analisa uso do Fundo Soberano para manter atividade econômica
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026
Editais e Avisos - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados