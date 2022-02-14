Roger Machado tem retorno ao Grêmio oficializado

Após a saída confirmada de Vagner Mancini nesta segunda-feira (14), o Grêmio não demorou nem 24 horas para oficializar o nome do substituto no cargo de técnico da equipe: Roger Machado.Receba as principais notícias do esporte com o novo canal no TelegramEssa será a segunda passagem do profissional atualmente com 46 anos de idade na função de treinador já que, além do comando entre 2015 e 2016, ele foi jogador do clube entre 1994 e 2003 além de auxiliar técnico da comissão fixa de 2010 a 2014.