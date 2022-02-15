Roger Machado, sobre retorno ao Grêmio: 'Sempre esteve entre minhas prioridades'

O Grêmio promoveu a entrevista coletiva de apresentação de Roger Machado como o novo técnico da equipe nesta terça-feira, somente um dia após a demissão de Vagner Mancini.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSO último comandante do Imortal, aliás, foi tema de uma das suas resposta. Roger avalia que há contribuições dadas por Mancini que podem ser aproveitadas. Como ele mesmo reconhece, inclusive, ter sido o caso também de sua primeira passagem quando sucedeu Luiz Felipe Scolari no ano de 2015.

- Eu costumo frisar que no futebol trabalhamos com várias mãos. Um ciclo vitorioso tem três fases, assim como herdei as observações feitas pelo Felipão em 2015. A utilização pelos jogadores mais jovens. Pelas escolhas feitas e instabilidade pode acarretar numa saída. Chegou naquele momento da mesma forma que estou chegando agora. O entusiasmo é muito maior. O trabalho do Mancini deixando o time invicto, a tabela fala por si, que eu estou herdando um caminho pavimentado e vai ser uma continuidade. Não obrigatoriamente que se faça as mesmas coisas. Observações feitas em um processo em andamento, tem jogos decisivos e todas elas têm que acompanhar os resultados dentro de campo. Pegando no decorrer do campeonato, na maioria das vezes, foram meus trabalhos mais longos. Mesmo que eu entenda que é importante chegar desde o início - detalhou.

A respeito da sensação em retornar ao clube onde foi também jogador e auxiliar técnico, Roger fez questão de frisar o caráter de identificação que nutre pelo Tricolor além de agradecer ao presidente do Imortal, Romildo Bolzan, pela oportunidade:

- Obrigado por me receber de novo em casa, confesso que desejei muito esse momento e o clube sempre esteve entre minhas prioridades. São 30 anos de futebol e quase 20 ligado ao clube. O momento é especial, de retorno. Cinco anos depois de ter saído e quase sete depois de ter chegado. Mais experiente e pronto para contribuir com o clube. Seremos muito felizes por estes anos. Vamos precisar contar com o torcedor que é envolvido com o clube e, embora não possa estar presente no estádio, sempre esteve próximo para empurrar o time às vitórias. É um momento muito feliz da minha trajetória e voltar pra casa é muito bom.