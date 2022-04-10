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futebol

Roger Machado lamenta a falta de efetividade do Grêmio na estreia da Série B

O Tricolor visitou a Ponte Preta, mas não soube aproveitar as chances que surgiram ao longo do jogo...

Publicado em 10 de Abril de 2022 às 11:36

LanceNet

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Publicado em 

10 abr 2022 às 11:36
O Grêmio estreou com empate sem gols na Série B e o técnico Roger Machado não escondeu a sua frustração.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
O Tricolor foi melhor ao longo do confronto, mas não conseguiu empurrar a bola para o fundo da rede.
Nos vestiários, ele analisou o duelo e aproveitou para valorizar o ponto conquistado fora de casa.
‘Nosso sentimento é de que nós construímos. Fizemos o jogo que deveríamos fazer para vencer, o tipo de jogo necessário. A série B é uma competição de imposição física. Tivemos o controle da partida, criamos’, declarou, antes de completar:
‘Criamos muito. Eu trabalho insistentemente domínio, passe e finalizações para que os jogadores tenham tranquilidade. Hoje, foi um dia que a bola não entrou. Perdemos uma penalidade. Bruno de cabeça, chance com Bitello. Paciência. Bitello, Lucas, Campaz finalizam muito bem. A preocupação não é pela capacidade de finalização’.
Crédito: (FOTO:LUCASUEBEL/GREMIOFBPA

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