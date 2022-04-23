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futebol

Roger Machado fala sobre trabalho tático para potencializar Diego Souza

Treinador admite que monta esquema de jogo especial para o centroavante decidir...

Publicado em 23 de Abril de 2022 às 14:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 abr 2022 às 14:42
Diego Souza é sem dúvida a principal esperança do Grêmio para lutar por um lugar na elite de acesso do futebol brasileiro.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
Na conversa com a imprensa, o técnico Roger Machado explicou que, para o centroavante marcar seus gols, ele conta com a ajuda dos companheiros na parte tática dentro de campo.
‘O modelo de três volantes visa priorizar o Diego. Alguém precisa se sacrificar para ele na fase defensiva. A média de gols que ele tem pelo Grêmio é altíssima. Mais de meio gol por jogo é muito gol de média. Nível europeu. Os três volantes visam gerar esse equilíbrio. Ele não tem mais a velocidade que tinha na Juventude, mas a velocidade que cabeceia e finaliza é o suficiente para tirar do goleiro", afirmou em entrevista coletiva após a vitória na Arena’, afirmou, antes de completar sobre a condição física:
‘Desde que cheguei, ele só treinou e jogou. Esses dez dias de treinos foram importantes para ele voltar assim’, explicou.
Com Diego Souza em campo, o Grêmio conseguiu a sua primeira vitória na Série B ao derrotar o Guarani por 3 a 1.
Crédito: Divulgação/Grêmio

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