Roger Machado fala sobre trabalho tático para potencializar Diego Souza

Diego Souza é sem dúvida a principal esperança do Grêmio para lutar por um lugar na elite de acesso do futebol brasileiro.

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Na conversa com a imprensa, o técnico Roger Machado explicou que, para o centroavante marcar seus gols, ele conta com a ajuda dos companheiros na parte tática dentro de campo.

‘O modelo de três volantes visa priorizar o Diego. Alguém precisa se sacrificar para ele na fase defensiva. A média de gols que ele tem pelo Grêmio é altíssima. Mais de meio gol por jogo é muito gol de média. Nível europeu. Os três volantes visam gerar esse equilíbrio. Ele não tem mais a velocidade que tinha na Juventude, mas a velocidade que cabeceia e finaliza é o suficiente para tirar do goleiro", afirmou em entrevista coletiva após a vitória na Arena’, afirmou, antes de completar sobre a condição física:

‘Desde que cheguei, ele só treinou e jogou. Esses dez dias de treinos foram importantes para ele voltar assim’, explicou.

Com Diego Souza em campo, o Grêmio conseguiu a sua primeira vitória na Série B ao derrotar o Guarani por 3 a 1.