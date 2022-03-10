Roger Machado fala sobre 'incapacidade' do Grêmio diante do Internacional

O Gre-Nal da noite de quarta-feira terminou de maneira preocupante para o Grêmio, que foi derrotado pelo maior rival no Beira-Rio.

- VEJA A TABELA DA SÉRIE B

Porém, o placar foi o que menos assustou o torcedor gremista, que ligou o sinal de alerta por conta da atuação.

Acostumado a vencer o Internacional nos últimos anos, o Grêmio pouco fez dentro de campo e praticamente não levou perigo ao gol de Daniel.

Por outro lado, o Tricolor viu o Colorado ser dominante ao longo do confronto e vencer o jogo com autoridade.

Nos vestiários, o técnico Roger Machado foi sincero ao reconhecer a superioridade do adversário.

‘Nossa incapacidade de dominar o jogo tecnicamente nos impediu de controlar a bola, de conseguir fechar o centro do campo, onde sabíamos que o Inter usa muitos jogadores, ampliando os lados com os beiradas e, na hora de retomar a bola, que pudéssemos contra-atacar. Mas ficamos expostos no primeiro tempo. No segundo, com mudanças e fortalecendo o meio-campo, equilibramos a partida, mas não foi o suficiente para sair com o empate’, analisou o treinador