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futebol

Roger Machado fala sobre 'incapacidade' do Grêmio diante do Internacional

Treinador não gostou do desempenho da equipe ao longo do clássico no Beira-Rio...
LanceNet

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Publicado em 

10 mar 2022 às 09:48

Publicado em 10 de Março de 2022 às 09:48

O Gre-Nal da noite de quarta-feira terminou de maneira preocupante para o Grêmio, que foi derrotado pelo maior rival no Beira-Rio.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
Porém, o placar foi o que menos assustou o torcedor gremista, que ligou o sinal de alerta por conta da atuação.
Acostumado a vencer o Internacional nos últimos anos, o Grêmio pouco fez dentro de campo e praticamente não levou perigo ao gol de Daniel.
Por outro lado, o Tricolor viu o Colorado ser dominante ao longo do confronto e vencer o jogo com autoridade.
Nos vestiários, o técnico Roger Machado foi sincero ao reconhecer a superioridade do adversário.
‘Nossa incapacidade de dominar o jogo tecnicamente nos impediu de controlar a bola, de conseguir fechar o centro do campo, onde sabíamos que o Inter usa muitos jogadores, ampliando os lados com os beiradas e, na hora de retomar a bola, que pudéssemos contra-atacar. Mas ficamos expostos no primeiro tempo. No segundo, com mudanças e fortalecendo o meio-campo, equilibramos a partida, mas não foi o suficiente para sair com o empate’, analisou o treinador
Crédito: (FOTO:LUCASUEBEL/GREMIOFBPA

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