Roger Machado elogia o jogo apresentado pelo Grêmio

O Grêmio está na final do Campeonato Gaúcho. Na noite da última quarta-feira, o Tricolor administrou a sua vantagem e, mesmo com a derrota contra o Internacional, avançou no estadual.

‘Importante sempre dizer que é uma decisão em dois tempos, e hoje a gente entrou com a vantagem. A ideia era que tivéssemos mais a bola em alguns momentos, e em outros, contra-atacasse, imaginando que o Internacional iria tentar tirar a diferença. Conseguimos manter a estratégia funcionando até o gol de falta do Taison. Depois, naturalmente abri mais o time, para entrarmos mais para dentro do campo’, afirmou.