Roger Machado elogia o jogo apresentado pelo Grêmio

O Grêmio está na final do Campeonato Gaúcho. Na noite da última quarta-feira, o Tricolor administrou a sua vantagem e, mesmo com a derrota contra o Internacional, avançou no estadual.
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Nos vestiários, o técnico Roger Machado elogiou o espírito da sua equipe, que foi muito competitiva ao longo da partida.
‘Importante sempre dizer que é uma decisão em dois tempos, e hoje a gente entrou com a vantagem. A ideia era que tivéssemos mais a bola em alguns momentos, e em outros, contra-atacasse, imaginando que o Internacional iria tentar tirar a diferença. Conseguimos manter a estratégia funcionando até o gol de falta do Taison. Depois, naturalmente abri mais o time, para entrarmos mais para dentro do campo’, afirmou.
Na decisão, o Tricolor de Porto Alegre mede forças contra o Ypiranga-RS, que eliminou o Brasil de Pelotas.