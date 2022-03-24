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futebol

Roger Machado elogia o jogo apresentado pelo Grêmio

Treinador gostou do que viu ao longo da partida disputada na Arena...
LanceNet

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Publicado em 

24 mar 2022 às 09:03

Publicado em 24 de Março de 2022 às 09:03

O Grêmio está na final do Campeonato Gaúcho. Na noite da última quarta-feira, o Tricolor administrou a sua vantagem e, mesmo com a derrota contra o Internacional, avançou no estadual.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
Nos vestiários, o técnico Roger Machado elogiou o espírito da sua equipe, que foi muito competitiva ao longo da partida.
‘Importante sempre dizer que é uma decisão em dois tempos, e hoje a gente entrou com a vantagem. A ideia era que tivéssemos mais a bola em alguns momentos, e em outros, contra-atacasse, imaginando que o Internacional iria tentar tirar a diferença. Conseguimos manter a estratégia funcionando até o gol de falta do Taison. Depois, naturalmente abri mais o time, para entrarmos mais para dentro do campo’, afirmou.
Na decisão, o Tricolor de Porto Alegre mede forças contra o Ypiranga-RS, que eliminou o Brasil de Pelotas.
Crédito: (Foto:LucasUebel|GrêmioFBPA

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