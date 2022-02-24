Roger Machado define Brenno como titular do gol no Grêmio

O técnico Roger Machado desembarcou no Grêmio na semana passada e desde já começa a fazer algumas movimentações no elenco.
Uma delas é no gol. Se com Vagner Mancini, Brenno e Gabriel Chapecó revezavam. Agora o rodízio chegou ao fim com a nova comissão técnica.
Brenno foi o escolhido por Roger Machado e ele será o responsável por defender a meta do Tricolor a partir de agora.
O seu primeiro desafio como titular será no sábado, quando ele vai atuar no Beira-Rio, diante do Internacional.