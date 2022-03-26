Roger Machado avalia vitória do Grêmio e aprova o desempenho no jogo de ida da final do Gauchão

O Grêmio começou bem a decisão do Campeonato Gaúcho. Em Erechim, o Tricolor bateu o Ypiranga-RS por 1 a 0, com gol de Lucas Silva. O resultado deixa o Imortal a um empate do pentacampeonato estadual.

Na coletiva de imprensa, o técnico Roger Machado analisou o desempenho da equipe e afirmou ter gostado do que viu ao longo do jogo.

- Foram dois tempos distintos. No primeiro conseguimos roubar a bola no campo do Ypiranga, o encaixe de marcação funcionou bem e colocamos duas bolas na trave. No segundo, imaginávamos que o Luizinho faria mudanças para voltar melhor. Tentamos colocar o adversário em condição melhor para contra-atacar. Mas foi um bom jogo - avaliou, antes de completar: