Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Roger Machado avalia vitória do Grêmio e aprova o desempenho no jogo de ida da final do Gauchão
futebol

Roger Machado avalia vitória do Grêmio e aprova o desempenho no jogo de ida da final do Gauchão

Fora de casa, o Tricolor conseguiu bater o Ypiranga-RS e está mais perto do título...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 mar 2022 às 20:36

Publicado em 26 de Março de 2022 às 20:36

O Grêmio começou bem a decisão do Campeonato Gaúcho. Em Erechim, o Tricolor bateu o Ypiranga-RS por 1 a 0, com gol de Lucas Silva. O resultado deixa o Imortal a um empate do pentacampeonato estadual.
Na coletiva de imprensa, o técnico Roger Machado analisou o desempenho da equipe e afirmou ter gostado do que viu ao longo do jogo.
- Foram dois tempos distintos. No primeiro conseguimos roubar a bola no campo do Ypiranga, o encaixe de marcação funcionou bem e colocamos duas bolas na trave. No segundo, imaginávamos que o Luizinho faria mudanças para voltar melhor. Tentamos colocar o adversário em condição melhor para contra-atacar. Mas foi um bom jogo - avaliou, antes de completar:
- Acho que construímos uma vantagem importante contra uma grande equipe coletivamente, que tem princípios claros, que com certeza vai trabalhar para reverter a vantagem que criamos - destacou, afirmando ainda que a definição do campeão segue em aberto (veja no vídeo acima).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados