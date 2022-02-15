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futebol

Roger Machado admite ter sido procurado pelo Grêmio quando saiu do Fluminense

Novo comandante gremista entende que não aceitar naquela oportunidade 'diz muito como ele encara a profissão'...

Publicado em 15 de Fevereiro de 2022 às 11:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 fev 2022 às 11:29
Em pouco menos de 24 horas, o Grêmio não apenas oficializou a demissão de Vagner Mancini do comando técnico como também a chegada e a subsequente apresentação do novo comandante, Roger Machado.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSDurante a entrevista coletiva que marcou o retorno do profissional ao clube onde já foi atleta, auxiliar técnico e também comandante em uma primeira passagem, Roger reconheceu que a sua volta, no que dependesse do Imortal, poderia ter acontecido já em 2021. Entretanto, por motivos os quais ele não detalhou, não houve acordo.
Além disso, o novo técnico gremista também destacou a dificuldade esperada para o processo que envolve o principal objetivo do clube na temporada: retornar à elite do futebol nacional.
- Eu tive um contato, fui procurado pelo Grêmio quando saí do Fluminense. Explique ao presidente minhas razões (por não aceitar). É uma ética da minha função. O Grêmio sempre foi um desejo de voltar. Mas estar aqui esse ano e não ter voltado ano passado, diz muito como encaro minha profissão. Não foi pelo momento do Grêmio, foi por outros motivos e que hoje me trazem aqui e apontam meu desejo de ajudar o clube, independentemente de onde vai estar, minha trajetória é toda aqui dentro. Queria muito que ficasse na primeira divisão. Precisamos reconstruir e colocar o clube de volta à primeira divisão. Vai ser duro, mas tem condição de vencer e trilhar um caminho de vitórias. Fui procurado, expliquei ao presidente os fatores, que estava me dedicando à minha família e fui decidido por não voltar naquele momento. Mas agora estou aqui de corpo e alma - garantiu.
Crédito: RogerMachadoemprimeirapassagemcomotécnicodoGrêmio(LucasUebel/Grêmio

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