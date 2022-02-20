Roger Machado abre o jogo sobre início de trabalho no Grêmio

Após uma semana tumultuada, o Grêmio teve no último sábado a estreia do técnico Roger Machado e o resultado foi positivo, já que o Tricolor venceu o São Luiz por 4 a 0.
Consciente do momento do clube, Roger Machado contou um pouco sobre a sua rotina com o elenco nestes primeiros dias de trabalho.
‘Busquei dar tranquilidade aos atletas, dar suporte do ponto de vista estratégico, poucas informações pontuais, tentando fazer o casamento das características dos jogadores que a gente tinha à disposição para essa partida’, declarou na coletiva.
Com a semana livre, Roger e seus comandados tem compromisso apenas no próximo sábado, quando disputa o Gre-Nal.