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Roger Guedes posta mensagens de carinho para o Atlético-MG e deixa o torcedor animado com a sua volta

O atacante, que joga na China, está sendo monitorado pelo clube mineiro. Enquanto isso, ele tem se declarado ao alvinegro mineiro nas redes sociais...
LanceNet

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Publicado em 

11 jun 2020 às 20:33

Publicado em 11 de Junho de 2020 às 20:33

Crédito: Igor Ribeiro / Raw Image / Lancepress!
O torcedor do Atlético-MG fica cada vez mais esperançoso com o retorno do atacante Roger Guedes, que está no futebol chinês. O jogador tem feito postagens constantes nas redes sociais do Galo com mensagens de carinho, além de voltar a seguir o clube. A reação da Massa Alvinegra levou o nome do atacante entre os mais comentados do Twitter, criando um verdadeiro alvoroço. Os atleticanos sonham em ver uma dupla formada por Guedes e Diego Tardelli. Roger Guedes fez uma sequência de postagens sempre com em tom carinhoso -Uma boa oração pode ser a chave que falta para você abrir a porta que tanto deseja-disse. Em seguida, em novo post soltou um:E MAIS:Galo segue atuante no mercado e mira novo alvo: o zagueiro Bueno, que atualmente joga no futebol japonêsLiberado do treino do Vasco, Marrony indica futuro no Atlético-MGJorge Sampaoli quer usar pausa do futebol para deixar o Atlético-MG moldado ao seu estilo de jogoAtlético-MG, Vasco, Volta Redonda e mais um: mistérios e curiosidades de 10% dos direitos de MarronyMeia Matheusinho, do América-MG, faz novo exame e testa negativo para a presença da Covid-19-Eu tô chegando-escreveu com uma música da cantora Lauana Prado de fundo. Seguindo o Galo no Instagram, Róger Guedes comentou uma foto da Cidade do Galo publicada pelo perfil oficial time mineiro: -Essa casa é linda. Ô saudades. Róger Guedes pertence ao Shandong Luneng, da China. Porém, a chance dele voltar ao Brasil existe, já que o governo chinês está impedindo os estrangeiros de voltar ao país por conta da pandemia de COVID-19. O Galo já se manifestou em falas de Sérgio Sette Câmara e do diretor de futebol, Alexandre Mattos, afirmando que há um monitoramento sobre a situação do jogador, que fez sucesso no clube em 2018. marcando 13 gols em 28 jogos. (Reprodução)E MAIS:Galo tem concorrência de dois clubes pelo zagueiro Junior AlonsoGalo terá auditoria externa para as contas da Arena MRVTime de transição do Galo volta aos treinos e terá Léo Silva coordenandoAtlético-MG rescinde o contrato com o meia DodôGalo está perto de fechar com o zagueiro Junior Alonso, do Boca, segundo imprensa argentina E MAIS:

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