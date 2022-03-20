Róger Guedes decide, Corinthians vence o Novorizontino e garante 2ª melhor campanha do Paulistão

Pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista, o Corinthians venceu o Novorizontino por 1 a 0, no estádio José Biase, em Novo Horizonte. Róger Guedes, aos 15 minutos do segundo tempo, fez o único gol da partida.
Com os três pontos conquistados, o Timão alcançou os 23 e ficou com a segunda melhor campanha do Paulistão, atrás apenas do Palmeiras. Já o Tigre do Vale terminou o campeonato com três pontos - o time já entrou em campo rebaixado para a Série A2 do Paulistão.
Na próxima quinta-feira (24), às 19h, o time do Parque São Jorge recebe o Guarani, na Neo Química Arena, pelas quartas de final do estadual paulista. O duelo será em jogo único. Em caso de empate no tempo normal, o vencedor será decidido nos pênaltis.
COMEÇO MOVIMENTADO
Mesmo com um time alternativo, o Corinthians, favorito no confronto, assumiu desde o começo o controle da posse de bola, explorando as jogadas pelos lados com Gustavo Silva e Adson. O Novorizontino se postava em blocos baixos e compactos para neutralizar o adversário, e apostava nas jogadas de velocidade no contra-ataque.
A primeira boa oportunidade veio aos 17 minutos, com Gustavo Silva. Ele recebeu na esquerda, invadiu a área e mandou uma bomba para o gol. Giovanni se esticou e mandou para escanteio.
A resposta dos mandantes veio no minuto seguinte. João Pedro perdeu a bola no meio-campo, e Danielzinho avançou com ela até a área. Raul Gustavo dividiu com o meia e levou a melhor. O técnico Allan Aal ficou pedindo pênalti, mas o árbitro Thiago Lourenço de Mattos não deu.
TIGRE NO ATAQUE
Na metade da primeira etapa, o Tigre teve duas chances de inaugurar o marcador. Aos 25 minutos, Lucas Mendes teve chute bloqueado, mas não conseguiu aproveitar a sobra. Dois minutos depois, Douglas Baggio teve chute desviado. A bola se ofereceu para Danielzinho, e o meia, na cara de Cássio, chutou pra fora, por cima.
O alvinegro paulista retomou o controle da partida nos minutos finais da primeira etapa, mas não conseguia acelerar as jogadas. O time da casa voltou a se fechar e foi para os vestiários deixando boa impressão.
NOVORIZONTINO VOLTA BEM DO INTERVALO
Na volta do intervalo, Vítor Pereira colocou Róger Guedes na vaga de Roni, buscando uma mudança no comportamento ofensivo da equipe, que seguia com amplo domínio da posse de bola. E assim como na etapa inicial, o Novorizontino tentava explorar os espaços deixados pelo time do Parque São Jorge.
Aos nove minutos, Cléo Silva recebeu na entrada da área com espaço, dominou e mandou de direita, mas a bola subiu demais. Minutos depois, Rômulo também tentou de longa distância, mas Cássio agarrou com facilidade.
BRILHA A ESTRELA DE RÓGER GUEDES
Após as duas chances dos mandantes, o Timão foi efetivo na bola parada e abriu o placar no estádio Jorge Biase. Cantillo cobrou escanteio fechado, Léo Baiano desviou para trás, e a bola se ofereceu para Róger Guedes no segundo pau, apenas completar para o gol.
Esse foi o quarto gol do camisa 9 na da temporada, se isolando na artilharia do clube. Após o gol, Vítor Pereira colocou Renato Augusto, Paulinho e Willian.
TIGRE TENTA CORRER ATRÁS DO PREJUÍZO
Depois do gol sofrido, o Novorizontino mudou a postura, indo mais ao ataque e explorando as laterais do campo. A equipe da casa teve duas ótimas chances. A primeira veio aos 29 minutos. Da esquerda, Reverson cruzou na área. Douglas Baggio apareceu livre na pequena área e mandou no travessão.
Dois minutos depois, após Renato Augusto não conseguir afastar o perigo, Danielzinho arriscou de fora da área, e Cássio fez boa defesa.
Nos minutos finais, a equipe de Novo Horizonte tentou um último esforço, mas o Timão, mesmo desgastado fisicamente, conseguiu a vitória.
NOVORIZONTINO 0 x 1 CORINTHIANSLocal: Estádio Jorge Biase, Novo Horizonte (SP)Data/Horário: 20/03/2022, às 16hÁrbitro: Thiago Lourenço de MattosAssistentes: Vladimir Nunes da Silva-SP e Robson Ferreira Oliveira-SPVAR: Danilo da SilvaPúblico/renda: Não informadoCartões amarelos: Lucas Mendes (NOV); Raul Gustavo (COR) Cartões vermelhos: -Gol: Róger Guedes (15'/2ºT) (0-1)
NOVORIZONTINOGiovanni; Lucas Mendes, Walber, João Barba e Reverson; Léo Baiano, Guilherme Matos (Adilson Goiano, 24/2ºT), Danielzinho e Rômulo (Chrigor, 31/2ºT); Cléo Silva (Léo Tocantins, 24/2ºT) e Douglas Baggio (Welinton, 31/2ºT). Técnico: Allan Aal.
CORINTHIANSCássio, João Pedro (Renato Augusto, 17/2ºT), Robson Bambu, Raul Gustavo e Fábio Santos; Cantillo, Roni (Róger Guedes, 1/2ºT) e Giuliano; Adson (Paulinho, 17/2ºT), Gustavo Silva (Willian, 17/2ºT) e Mantuan (João Victor, 31/2ºT). Técnico: Vitor Pereira.