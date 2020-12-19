Roger Guedes conquista Copa da China e encerra temporada com chave de ouro e artilharia

Em final disputada neste sábado, o Shandong Luneng superou o Jiangsu Suning por 2 a 0 e conquistou a Copa da China 2020 de maneira invicta. E o grande destaque da campanha da equipe foi o brasileiro Roger Guedes, que terminou o torneio como artilheiro, após marcar seis gols em seis partidas, campeão e melhor jogador da competição.- Muito feliz por mais uma conquista em minha carreira. Só tenho que agradecer a Deus por estar vivendo esse momento especial. Foi uma temporada complicada em razão da pandemia, mas voltamos muito fortes e com foco total em terminar o ano com uma taça. Felizmente consegui ajudar meus companheiros com os gols durante a campanha e me sinto honrado por ter contribuído para um título tão importante para o Shandong Luneng - disse Roger Guedes.
O título da Copa da China garante uma vaga ao clube na próxima Liga dos Campeões da Ásia. Ao todo, Roger Guedes encerrou o ano com 12 gols em 17 jogos com a camisa do Shandong Luneng. A boa temporada foi premiada com o prêmio de melhor jogador da Copa da China, além da artilharia do torneio e o título.
- É muito gratificante ter o reconhecimento do seu trabalho. São conquistas importantes e que ficam marcadas na carreira de um atleta de futebol. Trabalhei duro para reconquistar o meu espaço dentro do clube e hoje sou grato a todos que apostaram em mim. Encerramos o ano com chave de ouro e agora é descansar para retornar ainda mais forte na próxima temporada - concluiu Roger Guedes.