Roger Guedes conquista Copa da China e encerra temporada com chave de ouro e artilharia

Crédito: Roger Guedes foi o grande destaque do Shandong Luneng na conquista da Copa da China(Divulgação

Em final disputada neste sábado, o Shandong Luneng superou o Jiangsu Suning por 2 a 0 e conquistou a Copa da China 2020 de maneira invicta. E o grande destaque da campanha da equipe foi o brasileiro Roger Guedes, que terminou o torneio como artilheiro, após marcar seis gols em seis partidas, campeão e melhor jogador da competição.- Muito feliz por mais uma conquista em minha carreira. Só tenho que agradecer a Deus por estar vivendo esse momento especial. Foi uma temporada complicada em razão da pandemia, mas voltamos muito fortes e com foco total em terminar o ano com uma taça. Felizmente consegui ajudar meus companheiros com os gols durante a campanha e me sinto honrado por ter contribuído para um título tão importante para o Shandong Luneng - disse Roger Guedes.

O título da Copa da China garante uma vaga ao clube na próxima Liga dos Campeões da Ásia. Ao todo, Roger Guedes encerrou o ano com 12 gols em 17 jogos com a camisa do Shandong Luneng. A boa temporada foi premiada com o prêmio de melhor jogador da Copa da China, além da artilharia do torneio e o título.