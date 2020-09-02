Roger Guedes aciona seu clube na FIFA para rescindir o contrato

Crédito: Roger Guedes deve ser monitorado em breve caso consiga encerar o contrato com o Shandong Luneng-(Divulgação/Shandong Luneng

O atacante Róger Guedes, desejo de 10 entre 10 torcedores do Atlético-MG, acionou o seu clube na China, o Shandong Luneng, na FIFA para rescindir o seu contrato com o time asiático.

Roger alega que não recebe salários há três e ainda esperar um retorno do Shandong sobre a situação. Se não houver qualquer contato em relação à notificação na FIFA, o jogador irá pedir o fim do vínculo e poderá ficar livre no mercado. A situação do atacante pode interessar vários clubes, inclusive o Galo, que tem monitorado a situação do atleta desde o início do ano.

Róger Guedes tem um contrato com o Shandong Luneng até julho de 2022 e seu alto salário sempre foi um empecilho para a sua volta ao Brasil.