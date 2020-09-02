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futebol

Roger Guedes aciona seu clube na FIFA para rescindir o contrato

O jogador, que é alvo do Atlético-MG, alega que não recebe salários há três meses e pede para ter seu vínculo com os chineses encerrado...

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 16:12

LanceNet

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Publicado em 

02 set 2020 às 16:12
Crédito: Roger Guedes deve ser monitorado em breve caso consiga encerar o contrato com o Shandong Luneng-(Divulgação/Shandong Luneng
O atacante Róger Guedes, desejo de 10 entre 10 torcedores do Atlético-MG, acionou o seu clube na China, o Shandong Luneng, na FIFA para rescindir o seu contrato com o time asiático.
Roger alega que não recebe salários há três e ainda esperar um retorno do Shandong sobre a situação. Se não houver qualquer contato em relação à notificação na FIFA, o jogador irá pedir o fim do vínculo e poderá ficar livre no mercado. A situação do atacante pode interessar vários clubes, inclusive o Galo, que tem monitorado a situação do atleta desde o início do ano.
Róger Guedes tem um contrato com o Shandong Luneng até julho de 2022 e seu alto salário sempre foi um empecilho para a sua volta ao Brasil.
A saída da China pela rescisão de contrato pode agitar o mercado. Desde que o campeonato local voltou, em julho, Guedes não entrou em campo nos oito jogos do Shandong.

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