Roger exalta vitória sobre o CRB, mas prega cautela no Grêmio

A vitória por 1 a 0 sobre o CRB, na tarde deste sábado, não só agradou a torcida do Grêmio, mas também ao técnico Roger Machado.> Confira a tabela do BrasileirãoAnalisando o confronto na Arena, o comandante destacou pontos importantes. Entre eles, o fato de não sofrer gols, além de ver sua equipe realizar uma partida segura, fazendo uma projeção já de olho nos outros compromissos na competição nacional.
"Com uma estrutura mais sólida, agora podemos ousar e soltar mais o time. Não posso precisar a margem de evolução que temos, mas hoje fizemos uma partida segura, que não sofremos gols. Isso é importante. Time está na liderança, mas é só o começo", declarou.
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