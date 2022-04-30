Roger exalta vitória sobre o CRB, mas prega cautela no Grêmio

A vitória por 1 a 0 sobre o CRB, na tarde deste sábado, não só agradou a torcida do Grêmio, mas também ao técnico Roger Machado.> Confira a tabela do BrasileirãoAnalisando o confronto na Arena, o comandante destacou pontos importantes. Entre eles, o fato de não sofrer gols, além de ver sua equipe realizar uma partida segura, fazendo uma projeção já de olho nos outros compromissos na competição nacional.