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futebol

Rodrygo sofre lesão na coxa e deverá ser desfalque por até três meses

Brasileiro sofreu lesão muscular na partida contra o Granada, na última quarta-feira, e foi substituído ainda no primeiro tempo. Atacante será desfalque na Champions League...
LanceNet

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Publicado em 

25 dez 2020 às 11:47

Publicado em 25 de Dezembro de 2020 às 11:47

Crédito: OSCAR DEL POZO / AFP
Problemas para Zidane no Real Madrid. Nesta sexta-feira, o clube espanhol divulgou que o atacante Rodrygo sofreu uma lesão muscular no bíceps femoral da coxa direita e o diagnóstico é considerado grave, apesar de o clube não estimar tempo de volta.
+ Veja a tabela da La LigaSegundo a imprensa espanhola, o jogador não voltará aos gramados nem tão cedo. O jornal "As", de Madri, disse que o atleta será desfalque para o atual campeão espanhol por três meses. Desta forma, o jogador está descartado para os duelos com a Atalanta, nas oitavas de final da Champions League.
Rodrygo se machucou na última quarta-feira, na vitória do Real Madrid por 2 a 0 sobre o Granada. O ex-Santos começou a partida como titular, mas saiu por volta dos 35 minutos após sentir a lesão. Com muitas dores, o brasileiro saiu de campo chorando sendo carregado pela maca.
+ Eram promessas de craque em 2011, mas como estão hoje? Confira!

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