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futebol

Rodrygo analisa seu primeiro ano no Real após conquistar título Espanhol

Brasileiro participou de 19 partidas ao longo da temporada e foi responsável por marcar dois gols. Atacante quer seguir ajudando e pensa em próximas taças para erguer...
LanceNet

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Publicado em 

17 jul 2020 às 13:27

Publicado em 17 de Julho de 2020 às 13:27

Crédito: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP
Em seu primeiro ano como jogador do Real Madrid, Rodrygo teve participação importante no elenco, jogou 19 partidas do Campeonato Espanhol, marcou dois gols e ajudou o clube a conquistar sua 34ª taça nacional. Aos canais oficiais da equipe, o atacante brasileiro disse ter realizado um sonho e analisou sua chegada ao time e a temporada.
- Melhor do que eu esperava. Não acreditava que iria jogar tantas partidas em minha primeira temporada. Foi uma boa campanha. Já tinha ganhado a Supercopa, mas o Espanhol é diferente. Desde que cheguei, sabia que o Real Madrid era ganhar, ganhar e ganhar. Ganhamos ontem, mas estamos pensando na próxima. Rodrygo também espera contribuir para ajudar o time merengue a passar de fase na Liga dos Campeões e reverter a derrota sofrida no Bernabéu para o Manchester City por 2 a 1. No torneio europeu, o brasileiro participou de quatro partidas e marcou quatro gols, além de ter dado duas assistências.

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