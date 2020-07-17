Rodrygo analisa seu primeiro ano no Real após conquistar título Espanhol

Em seu primeiro ano como jogador do Real Madrid, Rodrygo teve participação importante no elenco, jogou 19 partidas do Campeonato Espanhol, marcou dois gols e ajudou o clube a conquistar sua 34ª taça nacional. Aos canais oficiais da equipe, o atacante brasileiro disse ter realizado um sonho e analisou sua chegada ao time e a temporada.

- Melhor do que eu esperava. Não acreditava que iria jogar tantas partidas em minha primeira temporada. Foi uma boa campanha. Já tinha ganhado a Supercopa, mas o Espanhol é diferente. Desde que cheguei, sabia que o Real Madrid era ganhar, ganhar e ganhar. Ganhamos ontem, mas estamos pensando na próxima. Rodrygo também espera contribuir para ajudar o time merengue a passar de fase na Liga dos Campeões e reverter a derrota sofrida no Bernabéu para o Manchester City por 2 a 1. No torneio europeu, o brasileiro participou de quatro partidas e marcou quatro gols, além de ter dado duas assistências.