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futebol

Rodrigues vibra com vitória do Grêmio no Gauchão

Tricolor sofreu, mas conseguiu arrancar a vitória em cima do Aimoré com gols nos minutos finais...

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 09:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 fev 2022 às 09:54
Na noite da última quarta-feira, o Grêmio foi até São Leopoldo e arrancou uma vitória suada diante do Aimoré pelo Gauchão.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
O herói da noite foi Rodrigues, que marcou o gol da vitória nos minutos finais do jogo em lance de oportunismo.
Na saída do campo, o zagueiro do Tricolor avaliou a atuação dos colegas e a dificuldade em jogar no gramado do adversário.
‘Sabia que seria muito difícil, mas conseguimos o resultado positivo. Não conseguimos propor nosso jogo por causa do campo, mas estou muito feliz pelo meu gol e pela vitória, esse gol dedico para a torcida’, declarou.
Na próxima rodada, o Grêmio encara o Juventude na Arena. O duelo acontece no próximo domingo.
Crédito: RodriguesfoioheróidanoitenoGrêmio(LucasUebel/GrêmioFBPA

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