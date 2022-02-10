Rodrigues vibra com vitória do Grêmio no Gauchão

Na noite da última quarta-feira, o Grêmio foi até São Leopoldo e arrancou uma vitória suada diante do Aimoré pelo Gauchão.

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O herói da noite foi Rodrigues, que marcou o gol da vitória nos minutos finais do jogo em lance de oportunismo.

Na saída do campo, o zagueiro do Tricolor avaliou a atuação dos colegas e a dificuldade em jogar no gramado do adversário.

‘Sabia que seria muito difícil, mas conseguimos o resultado positivo. Não conseguimos propor nosso jogo por causa do campo, mas estou muito feliz pelo meu gol e pela vitória, esse gol dedico para a torcida’, declarou.

Na próxima rodada, o Grêmio encara o Juventude na Arena. O duelo acontece no próximo domingo.