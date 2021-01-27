Rodrigues espera aproveitar a chance na zaga do Grêmio

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio

Com a ausência de Geromel por oito semanas, o zagueiro Rodrigues ganhou a oportunidade de ouro da carreira para manter o nível do sistema defensivo Tricolor e ajudar o time na reta final do Brasileirão e decisão da Copa do Brasil.

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Nesta quarta-feira, o defensor concedeu entrevista no CT Presidente Luiz Carvalho e prometeu dar o melhor para aproveitar a sua chance.

‘Lamento muito a lesão do Geromel. Sabemos que é um grande zagueiro. Porém, fico muito feliz por estar recebendo as oportunidades. Se o Renato optar por mim, darei o meu melhor, como sempre. Agora, se ele optar pelo David Braz, Paulo Miranda ou Ruan, pode ter certeza que eles também darão o melhor deles’, afirmou.