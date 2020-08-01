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Rodrigo Santana não é mais técnico do Avaí

Segundo comunicado em site oficial do clube, comandante deixa a equipe juntamente com o auxiliar técnico Flávio Garcia...
LanceNet

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Publicado em 

01 ago 2020 às 16:03

Publicado em 01 de Agosto de 2020 às 16:03

Crédito: André Palma/Divulgação/Avaí
Com a eliminação do Avaí no Campeonato Catarinense, o clube informou, na tarde deste sábado (1º), que Rodrigo Santana não é mais técnico da equipe.Depois de 5 jogos no comando da equipe, seu último compromisso foi justamente pelo Estadual. Na ocasião, o Leão deixou a competição ao empatar em 1 a 1 com a Chapecoense na última quinta-feira (30), que, por sua vez, venceu o primeiro confronto pelas quartas de final por 2 a 0.
Outro nome que acabou deixando o clube é o do auxiliar técnico Flávio Garcia. Ainda no comunicado, o Avaí agradeceu o treinador, além de desejar sorte ao mesmo.
A equipe catarinense agora busca um novo nome para o comando, já que o time irá estrear na Série B do Brasileiro diante o Náutico, sábado (8).

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