Rodrigo Santana não é mais técnico do Avaí

Com a eliminação do Avaí no Campeonato Catarinense, o clube informou, na tarde deste sábado (1º), que Rodrigo Santana não é mais técnico da equipe.Depois de 5 jogos no comando da equipe, seu último compromisso foi justamente pelo Estadual. Na ocasião, o Leão deixou a competição ao empatar em 1 a 1 com a Chapecoense na última quinta-feira (30), que, por sua vez, venceu o primeiro confronto pelas quartas de final por 2 a 0.