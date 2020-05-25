Rodrigo Santana comenta sobre a redução salarial no Avaí

Crédito: André Palma/Divulgação/Avaí

Assim como a maioria dos clubes do país, o Avaí está no aguardo da volta aos trabalhos. Com a impossibilidade de utilizar as instalações do Leão, o elenco realiza trabalhos remotos e tem a monitoria da comissão técnica de Rodrigo Santana.E MAIS:Philippe Coutinho pode reforçar o Newcastle, segundo jornal inglêsAthletico exalta a dedicação do atacante WalterRodrigo Capelo critica postura do Flamengo sobre retorno do Carioca: 'Não está nem aí'Em conversa com a Rádio Clube 98, o treinador do Avaí foi claro em sua visão e espera que a volta do futebol aconteça o quanto antes. Além disso, também comentou a redução salarial em todos os setores do clube de Santa Catarina. De acordo com o próprio Santana, a diretoria prometeu reembolsar os atletas até o ano que vem.

‘Entendemos bem a situação, está difícil para todos. Os recursos diminuíram, não tem jeito. E essa devolução foi ideia da própria diretoria. Nos prometeram e fizeram um documento mostrando esse compromisso que eles têm, de precisar manter a equipe motivada. Nossas ambições são muito altas. Irão nos devolver até ano que vem, e tem também atletas sendo negociados. Se entrar a verba, eles param com o desconto’, disse.

‘As equipes precisam retornar para mexer com a economia de futebol. Se não tem treino ou movimentação do time, os patrocinadores não estão vendo as marcas na camisa, placas, logomarcas. Precisa voltar para voltar a mexer com a economia, imprensa ter o que falar e ir evoluindo. E fazer a alegria de todos nas tardes de domingo, noites de quarta-feira, para assistirem um jogo de futebol’, completou.