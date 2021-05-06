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futebol

Rodrigo Sam celebra invencibilidade do Água Santa na A2 do Paulistão e analisa: 'Estamos evoluindo'

O Água Santa tem a defesa menos vazada da competição, com apenas quatro gols sofridos...

Publicado em 06 de Maio de 2021 às 18:24

LanceNet

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Publicado em 

06 mai 2021 às 18:24
Crédito: Assessoria/Água Santa
Com quatro rodadas de antecedência, o Água Santa está classificado para o mata-mata da Série A2 do Campeonato Paulista. Bem na competição até aqui, o Netuno é o único invicto no torneio após 11 jogos disputados. Ainda que a A2 esteja com o calendário apertado e com partidas em sequência, o time do ABC Paulista conseguiu uma boa campanha na competição. Até aqui, são sete vitórias e quatro empates.
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Um dos nomes da campanha do time até aqui é o zagueiro e capitão Rodrigo Sam. O jogador é uma das peças do setor defensivo da equipe e colabora para que o Água Santa tenha a defesa menos vazada da competição, com apenas quatro gols sofridos. O atleta é um dos grandes líderes do elenco e falou a respeito do bom momento do Netuno e da maratona de jogos.- Estamos evoluindo a cada jogo, mesmo com essa maratona de jogos conseguimos fazer boas partidas por termos um elenco grande e qualificado. Vamos continuar somando pontos e se manter entre os primeiros - disse.
> Veja a tabela de classificação do Campeonato Paulista Série A2Naturalmente, uma maratona de jogos atrapalha qualquer equipe. Assim, o Água Santa começou a fazer revezamentos no time titular. Rodrigo analisou essa estratégia disse que esse revezamento é uma saída para esse problema que o clube enfrenta na competição.
- Estamos revezando alguns jogadores para não perdermos a qualidade e o nosso ritmo. Lesões são inevitáveis, vão ocorrer sim, mas estamos tentando diminuir ao máximo com as trocas. Os times que não tem um elenco grande e qualificado, nessa maratona de jogos estão sofrendo muito.
O Netuno volta a campo nesta quinta-feira para defender a invencibilidade no Campeonato Paulista Série A2. O time vai enfrentar o Oeste, atual líder da competição, em partida válida pela 12ª rodada da competição, no estádio Primeiro de Maio, às 20h.

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