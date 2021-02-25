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Rodrigo Pinho segue como um dos principais artilheiros brasileiros na temporada europeia

Atacante do Marítimo tem os mesmos 13 gols de Neymar e Arthur Cabral, mas com média melhor que os concorrentes do Paris Saint-Germain e Basel
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Publicado em 25 de Fevereiro de 2021 às 13:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 fev 2021 às 13:09
Crédito: Helder Santos
O atacante Rodrigo Pinho, do Marítimo, está em fase final de recuperação de uma lesão no tornozelo direito. O fato aconteceu no dia 31 de janeiro, na partida diante do Vitória de Guimarães. Apesar do tempo de inatividade, o jogador segue com números importantes na temporada europeia.Rodrigo tem um total de 13 gols em 15 jogos pelo Marítimo, média de quase um tento por jogo. Neymar e Athur Cabral balançaram as redes na mesma quantidade que o atacante do Marítimo. No entanto, o jogador do Basel precisou de 20 duelos para o feito, enquanto a estrela do PSG e da Seleção Brasileira necessitou de 16.
> Veja a tabela do Campeonato Português
A ausência de Rodrigo, que em novembro foi eleito o melhor atacante do mês no Campeonato Português, é um dos fatores para a queda de rendimento do Marítimo na competição. Antes da lesão no tornozelo, ele precisou ficar 14 dias em quarentena por conta da Covid-19. Assim, seu último jogo como titular foi justamente na vitória sobre o Sporting por 2 a 0, que eliminou o atual líder do campeonato nacional da Taça de Portugal. De lá para cá, a equipe do técnico Milton Mendes acumulou maus resultados e retornou para a zona de rebaixamento.
Há uma expectativa que Rodrigo retorne na partida contra o Moreirense, no dia sete de março. Antes, o Marítimo encara o Portimonense neste domingo pelo Campeonato Português.

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