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Rodrigo Pinho marca duas vezes em clássico português e volta a artilharia brasileira na Europa

Brasileiro tem os mesmos 15 gols de Arthur Cabral, mas com melhor media que o concorrente. Nesta sexta-feira atacante decidiu o clássico contra o Nacional pelo Português...

Publicado em 12 de Março de 2021 às 20:48

LanceNet

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Publicado em 

12 mar 2021 às 20:48
Crédito: Divulgação
Rodrigo Pinho voltou com tudo ao time titular do Maritimo. Após se recuperar de uma lesão no tornozelo direito, o atacante foi decisivo nesta sexta-feira. Com dois gols, ele foi o responsável pela virada do Maritimo no clássico contra o Nacional por 2 a 1, em jogo válido pelo Campeonato Português.
+ VEJA A TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO PORTUGUÊSCom a performance, Rodrigo Pinho voltou ao posto de principal artilheiro brasileiro na temporada europeia. No total, ele agora tem os mesmos 15 gols de Arthur Cabral do Basel. No então, sua média de gols é melhor que a do concorrente: 0,88 (17 partidas) contra 0,58 (26 partidas). Neymar, por exemplo, tem 13 gols.
Com a vitória, graças aos gols de Rodrigo Pinho, o Maritimo chegou aos 21 pontos, deixou a lanterna, e saiu da zona de rebaixamento no Campeonato Português. O próximo compromisso da equipe da Ilha da Madeira acontece no dia 21 de março, contra o Famalicão.

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