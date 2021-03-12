Rodrigo Pinho marca duas vezes em clássico português e volta a artilharia brasileira na Europa

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Rodrigo Pinho voltou com tudo ao time titular do Maritimo. Após se recuperar de uma lesão no tornozelo direito, o atacante foi decisivo nesta sexta-feira. Com dois gols, ele foi o responsável pela virada do Maritimo no clássico contra o Nacional por 2 a 1, em jogo válido pelo Campeonato Português.

+ VEJA A TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO PORTUGUÊSCom a performance, Rodrigo Pinho voltou ao posto de principal artilheiro brasileiro na temporada europeia. No total, ele agora tem os mesmos 15 gols de Arthur Cabral do Basel. No então, sua média de gols é melhor que a do concorrente: 0,88 (17 partidas) contra 0,58 (26 partidas). Neymar, por exemplo, tem 13 gols.