Rodrigo Pastana explica caso Vitor Eudes, o possível retorno de Lucas França e lamenta saída de Barbosa

A semana fora de campo do Cruzeiro foi cheia de movimentações. Saídas e possível retorno marcaram o a dia a dia na Toca da Raposa. Primeiro, a saída repentina do volante Matheus Barbosa, artilheiro do time no ano, com sete gols, para o Atlético-GO. O jogador optou por acionar uma cláusula em seu contrato que permitia sair caso houvesse uma proposta para atuar na Série A, mesmo estando emprestado ao time mineiro até dezembro pelo Avaí. Outra movimentação foi a ida do goleiro Vitor Eudes para o Marítimo, de Portugal, também sem compensação financeira para a Raposa. Assim, para não ficar com apenas dois goleiros no elenco principal , o time celeste pediu o retorno de Lucas França, que havia sido cedido para o Guarani, na disputa da Série B. O diretor de futebol Rodrigo Pastana explicou os casos de Eudes e França e lamentou bastante a saída de Matheus Barbosa, que era um dos poucos destaques da Raposa este ano. Confira nos vídeos, que o dirigente comentou sobre os casos. Vitor Eudes deixou o clube azul para defender o Marítimo-POR-(Vinnicius Silva/Cruzeiro)