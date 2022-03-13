Rodrigo Nestor recebe o terceiro amarelo e será desfalque do São Paulo na última rodada do Paulista

O São Paulo terá o desfalque do meio-campista Rodrigo Nestor para a última rodada do Campeonato Paulista, contra o Botafogo-SP, no próximo domingo (20), às 16h, no Morumbi. Ele recebeu o terceiro amarelo na vitória por 3 a 0 sobre o Mirassol, neste domingo. O camisa 25 entrou na segunda etapa e recebeu a advertência após retardar uma cobrança de falta da equipe adversária. A suspensão inclusive, foi 'boa' para Nestor, já que se ele recebesse o amarelo contra o Bota, iria desfalcar o Tricolor nas quartas de final.
O São Paulo, com o resultado deste domingo no interior paulista, assegurou a liderança do Grupo B e vai receber São Bernardo ou Ferroviária no Morumbi.
Nestor deve ser titular do São Paulo contra o Manaus, na próxima quarta-feira (16), diante do Manaus, pela terceira fase da Copa do Brasil.