Rodrigo Nestor festeja estreia no São Paulo: 'Sonhava desde criança'

Crédito: Nestor está na base do São Paulo desde a adolescência (Miguel Schincariol/saopaulofc.net

O técnico Fernando Diniz promoveu a estreia de mais um jogador formado nas categorias de base do São Paulo. Na noite do último sábado, contra o Fortaleza, o jovem Rodrigo Nestor, de apenas 20 anos, foi titular no meio de campo e começou a jogada de dois dos três gols do Tricolor no Castelão. O garoto é mais uma jovem revelação do clube do Morumbi para as próximas temporadas.

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Sem Tchê Tchê, diagnosticado com COVID-19, e Luan, suspenso, Diniz optou em dar a oportunidade para Rodrigo Nestor - jogador que vinha pedindo passagem no elenco desde a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior desta temporada. O garoto deu conta do recado, ficou em campo até o fim da partida e participou diretamente da construção dos lances que resultaram em dois gol tricolores.

- Muito feliz, é uma coisa que eu sonhava desde criança. É um sonho não só meu, mas da minha família também. Espero ter muito mais ainda. Hoje era um jogo importantíssimo para chegarmos nos líderes, graças a Deus saímos com os três pontos, um time bem aguerrido, no calor aqui com o campo pesado, mas a gente foi batalhador e saiu com a vitória - afirmou o jogador ainda na saída de campo do Castelão. Formado na base do São Paulo, Rodrigo Nestor tem passagens pelas categorias inferiores da Seleção Brasileira e é um nome que já vinha se destacando em Cotia. O jogador foi chamado para treinar no CT da Barra Funda pela atual comissão técnica e ganhou seu espaço entre os profissionais do Tricolor.