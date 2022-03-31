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futebol

Rodrigo Nestor fala sobre vitória expressiva do São Paulo

Volante foi um dos destaques do Tricolor no triunfo sobre o Palmeiras, por 3 a 1...
LanceNet

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Publicado em 

31 mar 2022 às 00:57

Publicado em 31 de Março de 2022 às 00:57

O volante Rodrigo Nestor comentou a vitória do São Paulo por 3 a 1 sobre o Palmeiras, no jogo de ida da final do Campeonato Paulista. Para o jogador, a vitória é expressiva, mas nada está decidido.- Queríamos ganhar de 3 a 0. Mas acho que nem o mais otimista acreditava até que seria o 3 a 1. Faz parte tomar o gol, mas a equipe está tranquila. Se manteve tranquila. Temos dois gols a mais. Vamos para o Allianz para fazer o nosso jogo - disse o camisa 25.
Nestor também analisou o trabalho de Rogério Ceni a frente do São Paulo. Antes desacreditado, ele soube reerguer o time e levar à final do estadual.- Quando o Rogério chegou, chegou para apagar incêndio e salvar a gente do rebaixamento. Neste ano teve pré-temporada, então time crescendo e evoluindo. As peças chegaram para somar e vem dando certo - finalizou Nestor.
Crédito: NestorfoibemnavitóriasobreoPalmeiras(RubensChiri/saopaulofc.net

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