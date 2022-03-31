Rodrigo Nestor fala sobre vitória expressiva do São Paulo

O volante Rodrigo Nestor comentou a vitória do São Paulo por 3 a 1 sobre o Palmeiras, no jogo de ida da final do Campeonato Paulista. Para o jogador, a vitória é expressiva, mas nada está decidido.- Queríamos ganhar de 3 a 0. Mas acho que nem o mais otimista acreditava até que seria o 3 a 1. Faz parte tomar o gol, mas a equipe está tranquila. Se manteve tranquila. Temos dois gols a mais. Vamos para o Allianz para fazer o nosso jogo - disse o camisa 25.