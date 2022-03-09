Rodrigo Nestor elogia vigor físico do São Paulo e projeta Choque-Rei

Um dos principais jogadores do São Paulo nesta temporada, o volante Rodrigo Nestor falou sobre a fase da equipe, que enfrenta o Palmeiras, nesta quinta-feira (10), às 20h30, no Morumbi, pelo Campeonato Paulista. Nestor elogiou o vigor físico da equipe. VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA E SIMULE OS JOGOS

- (O Palmeiras) É o campeão da Libertadores, time que vem jogado bem, mas confio no potencial do nosso grupo, estamos fisicamente na nossa melhor fase desde que voltamos de férias, e, com a torcida no Morumbi, vamos conseguir sair com a vitória - afirmou o camisa 25 à 'SPFCTV'.

Um dos principais ingredientes da vitória do São Paulo sobre o Corinthians, no último sábado, foram os torcedores. Mais de 30 mil pessoas compareceram ao Morumbi e, debaixo de chuva, apoiaram a equipe. Nestor falou sobre a importância dos torcedores. - O Morumbi está sempre cheio, sabemos da importância da nossa torcida. Nesse clássico (diante do Corinthians), foram 90 minutos cantando debaixo de chuva, debaixo de sol, e tenho certeza que agora contra o Palmeiras não vai ser diferente - disse o jogador, que projetou a sequência do Campeonato Paulista.