Rodrigo Moreno afasta rumores de uma possível saída do Valencia

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Apesar da pandemia global de coronavírus, o mercado europeu segue agitado e muitos clubes já planejam suas equipes para a próxima temporada. Em entrevista à 'TVE', o atacante Rodrigo Moreno afastou rumores de uma possível saída do Valencia. O atleta, que vale 60 milhões de euros, disse estar feliz e que não pretende sair do clube espanhol na janela de transferência.

Nas últimas semanas, o nome do jogador foi ventilado em equipes como Barcelona e Atlético de Madrid, mas ele rechaçou qualquer saída no momento. Com a crise financeira estabelecida por causa da disseminação da doença, os rumores tendem a diminuir, já que o time catalão tem investido em outros nomes no mercado como Lautaro Martínez e pretende utilizar atletas como moeda de troca.

- Sinto-me muito à vontade em Valencia e nosso principal objetivo agora é estar entre os quatro primeiros e se classificar para a Liga dos Campeões - garantiu o brasileiro.