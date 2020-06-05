Rodrigo Moreno afasta rumores de uma possível saída do Valencia

Apesar da pandemia global de coronavírus, o mercado europeu segue agitado e muitos clubes já planejam suas equipes para a próxima temporada. Em entrevista à 'TVE', o atacante Rodrigo Moreno afastou rumores de uma possível saída do Valencia. O atleta, que vale 60 milhões de euros, disse estar feliz e que não pretende sair do clube espanhol na janela de transferência.
Nas últimas semanas, o nome do jogador foi ventilado em equipes como Barcelona e Atlético de Madrid, mas ele rechaçou qualquer saída no momento. Com a crise financeira estabelecida por causa da disseminação da doença, os rumores tendem a diminuir, já que o time catalão tem investido em outros nomes no mercado como Lautaro Martínez e pretende utilizar atletas como moeda de troca.
- Sinto-me muito à vontade em Valencia e nosso principal objetivo agora é estar entre os quatro primeiros e se classificar para a Liga dos Campeões - garantiu o brasileiro.
Desde que chegou ao Valencia em 2014 vindo do Benfica, o atacante brasileiro naturalizado espanhol, disputou 214 partidas e marcou 57 gols. Filho do ex-jogador Adalberto Machado, optou pela seleção espanhola e conquistou uma Copa do Rei com a camisa do Valencia na temporada 2018–19.E MAIS:RB Leipzig recebe lanterna para seguir em zona de Liga dos CampeõesDortmund tem desfalques, mas planeja seguir na vice-liderançaBayern quer se aproximar do título e Leverkusen busca Liga dos CampeõesRivaldo diz que é impossível Barça contratar Neymar e Laurato juntosModric conta episódio de briga entre Cristiano Ronaldo e José Mourinho E MAIS: