Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Rodrigo Moreno afasta rumores de uma possível saída do Valencia

Em entrevista à 'TVE', atacante garante que está feliz e que não pretende sair do clube espanhol na próxima janela de transferência para a temporada 2020/21...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 jun 2020 às 16:28

Publicado em 05 de Junho de 2020 às 16:28

Crédito: AFP
Apesar da pandemia global de coronavírus, o mercado europeu segue agitado e muitos clubes já planejam suas equipes para a próxima temporada. Em entrevista à 'TVE', o atacante Rodrigo Moreno afastou rumores de uma possível saída do Valencia. O atleta, que vale 60 milhões de euros, disse estar feliz e que não pretende sair do clube espanhol na janela de transferência.
Nas últimas semanas, o nome do jogador foi ventilado em equipes como Barcelona e Atlético de Madrid, mas ele rechaçou qualquer saída no momento. Com a crise financeira estabelecida por causa da disseminação da doença, os rumores tendem a diminuir, já que o time catalão tem investido em outros nomes no mercado como Lautaro Martínez e pretende utilizar atletas como moeda de troca.
- Sinto-me muito à vontade em Valencia e nosso principal objetivo agora é estar entre os quatro primeiros e se classificar para a Liga dos Campeões - garantiu o brasileiro.
Desde que chegou ao Valencia em 2014 vindo do Benfica, o atacante brasileiro naturalizado espanhol, disputou 214 partidas e marcou 57 gols. Filho do ex-jogador Adalberto Machado, optou pela seleção espanhola e conquistou uma Copa do Rei com a camisa do Valencia na temporada 2018–19.E MAIS:RB Leipzig recebe lanterna para seguir em zona de Liga dos CampeõesDortmund tem desfalques, mas planeja seguir na vice-liderançaBayern quer se aproximar do título e Leverkusen busca Liga dos CampeõesRivaldo diz que é impossível Barça contratar Neymar e Laurato juntosModric conta episódio de briga entre Cristiano Ronaldo e José Mourinho E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Passageiro assiste vídeo de abuso infantil e acaba detido dentro de ônibus em Vitória
Imagem de destaque
Trabalhadores recebem salário após protesto em frente à Prefeitura de Vila Velha
Imagem de destaque
Irã e EUA se preparam para negociações de paz no Paquistão em meio a cinco impasses principais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados