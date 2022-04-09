Rodrigo Lindoso ‘esquece’ vitória na Sul-Americana e projeta estreia do Ceará no Campeonato Brasileiro

Titular desde a sua chegada ao Ceará, Rodrigo Lindoso foi importante na vitória de virada do Vozão, sobre o Independiente, da Argentina, pela estreia de ambos na Copa Sul- Americana. Apesar do bom resultado na competição continental, o volante fez questão de ‘virar a chave’ e já mentalizar a partida deste sábado, contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro.Com 90% de acerto nos passes no confronto da última quarta-feira, o meio-campista reconheceu a dificuldade do duelo diante do Alviverde. Ele também destacou o aproveitamento do adversário nos últimos jogos, mas evidenciou a força da equipe cearense.

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- Logo na primeira rodada vamos ter pela frente um grande adversário. Além de organizado e de grande qualidade técnica, o time deles vem de uma conquista importante, o campeonato paulista. Mas também temos um time qualificado e com bons valores. Conseguimos um bom resultado no meio de semana, mas isso já ficou para trás - disse.

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Após o confronto do Allianz Parque, o Ceará voltará ao campo na próxima terça-feira, quando enfrentará a equipe do Deportivo La Guaira, às 19h15 (de Brasília), pela segunda rodada da Copa Sul-Americana.