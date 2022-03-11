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futebol

Rodrigo Lindoso é apresentado pelo Ceará

Meio-campista topou a proposta do Vozão e agora vai defender o Alvinegro na temporada 2022...
LanceNet

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Publicado em 

11 mar 2022 às 16:08

Publicado em 11 de Março de 2022 às 16:08

O Ceará apresentou nesta sexta-feira o volante Rodrigo Lindoso, que estava no Internacional e fica por empréstimo no Vozão.
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Na coletiva de imprensa, o meio-campista explicou a sua posição no Inter e como surgiu o convite para defender o Alvinegro.
‘Aconteceram coisas no meu antigo clube, onde teve uma mudança de comissão técnica, e não tivemos um ano muito bom, porque criaram expectativas de algumas coisas que acabaram não acontecendo. Eu senti que no início do ano eu estava meio separado, não estava integrado com o elenco e surgiu a oportunidade no Ceará. Depois que tive certeza de que o que eu imaginava estava acontecendo, então eu não perdi muito tempo e optei pelo lado das pessoas que tinham interesse em contar comigo. Ouvi coisas boas de outros companheiros e a escolha foi tranquila’, afirmou.
No Ceará, Rodrigo Lindoso vai incorporar o elenco para a disputa da Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro.
Crédito: Divulgação/Ceará/FelipeSantos

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