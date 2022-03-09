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futebol

Rodrigo Lindoso é anunciado pelo Ceará

Volante chega ao Vozão por empréstimo e fica até dezembro de 2022...

Publicado em 09 de Março de 2022 às 15:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 mar 2022 às 15:02
Nesta quarta-feira, o Ceará bateu o martelo e anunciou a chegada do volante Rodrigo Lindoso, que estava no Internacional.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
Diante da oportunidade de mercado, o Vozão não perdeu tempo e oficializou a chegada do meio-campista por empréstimo até dezembro de 2022.
Rodrigo Lindoso é o 10º reforço do Ceará para a temporada. Antes dele, o time nordestino havia confirmado as chegadas do atacante Dentinho; zagueiro Lucas Ribeiro; laterais Nino Paraíba e Michel Macedo; lateral-esquerdo Victor Luís; volantes Richardson e Richard; atacantes Zé Roberto e Iury Castilho.
Internacional
Titular do Inter nos últimos anos, Rodrigo Lindoso perdeu espaço com a chegada de Alexander Medina no início deste ano.
Crédito: RodrigoLindosonoCeará(Divulgação/Ceará

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