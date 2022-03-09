Rodrigo Lindoso é anunciado pelo Ceará

Nesta quarta-feira, o Ceará bateu o martelo e anunciou a chegada do volante Rodrigo Lindoso, que estava no Internacional.

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Diante da oportunidade de mercado, o Vozão não perdeu tempo e oficializou a chegada do meio-campista por empréstimo até dezembro de 2022.

Rodrigo Lindoso é o 10º reforço do Ceará para a temporada. Antes dele, o time nordestino havia confirmado as chegadas do atacante Dentinho; zagueiro Lucas Ribeiro; laterais Nino Paraíba e Michel Macedo; lateral-esquerdo Victor Luís; volantes Richardson e Richard; atacantes Zé Roberto e Iury Castilho.

Internacional

Titular do Inter nos últimos anos, Rodrigo Lindoso perdeu espaço com a chegada de Alexander Medina no início deste ano.