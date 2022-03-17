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futebol

Rodrigo Lindoso avalia a sua estreia com a camisa do Ceará

Volante disputou a primeira partida com a camisa do Vozão durante a semana...
LanceNet

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Publicado em 

17 mar 2022 às 15:50

Publicado em 17 de Março de 2022 às 15:50

Contrato na semana passada, Rodrigo Lindoso não perdeu tempo e já estreou com a camisa do Ceará diante da Tuna Luso.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
Feliz pelo desempenho, o meio-campista falou sobre a impressão ao entrar em campo pelo Vozão.
‘Fico muito feliz por ajudar o time a conquistar uma classificação tão importante. A equipe se comportou bem e pressionou o adversário. Conseguimos os gols na etapa final e dar alegria ao nosso torcedor’, afirmou, antes de completar:
‘Acho que foi uma boa estreia. Estava um bom tempo sem jogar e acredito que vou recuperar ritmo com a sequência de jogos. A temporada é longa e teremos muitas partidas importantes pela frente. Estou pronto para ajudar o Ceará no que for necessário’.
Crédito: Divulgação/Ceará/FelipeSantos

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