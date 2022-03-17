Rodrigo Lindoso avalia a sua estreia com a camisa do Ceará

Contrato na semana passada, Rodrigo Lindoso não perdeu tempo e já estreou com a camisa do Ceará diante da Tuna Luso.
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Feliz pelo desempenho, o meio-campista falou sobre a impressão ao entrar em campo pelo Vozão.
‘Fico muito feliz por ajudar o time a conquistar uma classificação tão importante. A equipe se comportou bem e pressionou o adversário. Conseguimos os gols na etapa final e dar alegria ao nosso torcedor’, afirmou, antes de completar:
‘Acho que foi uma boa estreia. Estava um bom tempo sem jogar e acredito que vou recuperar ritmo com a sequência de jogos. A temporada é longa e teremos muitas partidas importantes pela frente. Estou pronto para ajudar o Ceará no que for necessário’.