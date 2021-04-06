Rodrigo liga sinal de alerta para duelo decisivo na Copa do Brasil

Crédito: Treinador chegou ao 10° jogo na temporada pelo Nego (Letícia Martins/EC Vitória

Com um pé nas quartas de final da Copa do Nordeste, o Vitória deixa o torneio regional de lado e foca na Copa do Brasil, onde tem compromisso nesta quarta-feira, a partir as 19h (Horário de Brasília), diante do Rio Branco-AC, no Barradão.

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O duelo é válido pela Segunda Fase e o técnico Rodrigo Chagas fez questão de mostrar que o seu time está focado para conseguir avançar no torneio nacional.

Na coletiva de imprensa, o treinador fez questão de lembrar que o adversário eliminou o Sampaio Corrêa e pode surpreender se o Leão bobear.

‘Acho que as dificuldades são todas. Até porque a gente tem que ter um cuidado maior seja qual for o adversário, independente do conhecimento dele no cenário nacional. Dentro daquilo que a gente já estudou, sabe que é uma equipe muito técnica, com bastante jogo apoiado. A gente vai tomar todas as precauções e estudar bastante o adversário para que possa ter êxito nesse jogo’, afirmou.

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