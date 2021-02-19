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Rodrigo Lasmar indica possibilidade de Keno atuar contra o Sport: 'Vamos liberá-lo se ele estiver com boas condições de jogo'

O atacante está afastado do time por uma lesão no cotovelo esquerdo, sofrida no duelo contra  o Santos, no dia 26 de janeiro...
LanceNet

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Publicado em 

19 fev 2021 às 18:00

Publicado em 19 de Fevereiro de 2021 às 18:00

O atacante Keno tem mostrado uma recuperação impressionante da lesão no cotovelo esquerdo, sofrida no dia 26 de janeiro, durante o duelo contra o Santos, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador rompeu os ligamentos do local, mas seguiu treinando para manter a forma e pode ser uma grata surpresa do time no domingo, 21 de fevereiro, contra o Sport, no Recife, pela 37ª rodada do campeonato. Keno trabalhou a semana toda na Cidade do Galo e sua presença diante do Leão pode ser confirmada depois de uma avaliação dos médicos do clube. Rodrigo Lasmar, chefe do departamento, disse que pode liberar o avante. Confira no vídeo acima o que o médico alvinegro e da Seleção Brasileira comentou sobre as condições de Keno.
SIMULE OS JOGOS DO GALO NA BRIGA PELA FASE DE GRUPOS DA LIBERTADORES Keno pode ser a grata surpresa do Galo  no duelo contra o Sport-(Pedro Souza/Atlético-MG)

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