Rodrigo Lasmar indica possibilidade de Keno atuar contra o Sport: 'Vamos liberá-lo se ele estiver com boas condições de jogo'

O atacante Keno tem mostrado uma recuperação impressionante da lesão no cotovelo esquerdo, sofrida no dia 26 de janeiro, durante o duelo contra o Santos, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador rompeu os ligamentos do local, mas seguiu treinando para manter a forma e pode ser uma grata surpresa do time no domingo, 21 de fevereiro, contra o Sport, no Recife, pela 37ª rodada do campeonato. Keno trabalhou a semana toda na Cidade do Galo e sua presença diante do Leão pode ser confirmada depois de uma avaliação dos médicos do clube. Rodrigo Lasmar, chefe do departamento, disse que pode liberar o avante. Confira no vídeo acima o que o médico alvinegro e da Seleção Brasileira comentou sobre as condições de Keno.