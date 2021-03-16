Rodrigo Fonseca fala sobre saída do Sertãozinho

Crédito: Sertãozinho ainda não venceu na Série A2 do Paulistão (Luciano André/Sertãozinho F.C

O Sertãozinho anunciou o desligamento do treinador Rodrigo Fonseca na manhã desta terça-feira (16), em meio a uma nota divulgada no site oficial do clube. Junto com o técnico também saiu o analista de desempenho Leonardo Fonseca. O técnico chegou na metade de dezembro ao Touro dos Canaviais e comandou a equipe em apenas quatro jogos da Série A2 do Campeonato Paulista. Rodrigo falou sobre sua saída.

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- Ficamos bastante chateados com essa situação, claro que nenhum treinador nunca quer passar por isso, mas optamos em comum acordo pelo desligamento. Estávamos desenvolvendo um trabalho que a longo prazo poderia dar mais resultados mas infelizmente o futebol brasileiro é assim. Até a terceira rodada tínhamos por exemplo um dos melhores ataques da competição. Então, saio com a cabeça erguida. Agradeço ao clube pela oportunidade e a todos os torcedores que me apoiaram enquanto estive no clube - disse.

VEJA CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE A2 DO PAULISTÃO 2021A defesa da equipe era algo que precisava ainda de ajustes, cinco dos sete gols sofridos pelo Touro ocorreram por conta de erros individuais. Na A2 foram três derrotas e um empate. O clube tinha uma das menores folhas salariais da competição, somando 120 mil reais em março e em duas dessas quatro partidas, acabou enfrentando as duas equipes que mais investiram em elenco no torneio.

O time também contava com diversos jovens atletas no elenco que acabaram por pular etapas por conta da limitação financeira do clube em poder somar reforços. Rodrigo também falou sobre o desempenho do clube nos jogos.