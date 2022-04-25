Rodrigo Ferreira comemora estreia e projeta sequência do Grêmio na Série B

A partida onde o Grêmio conseguiu sua primeira vitória na Série B do Brasileirão foi especial para o lateral-direito Rodrigo Ferreira, que realizou sua estreia pelo clube diante da necessidade de substituir Edílson ainda com 15 minutos de jogo. >Mascotes 'bombados' viram febre no futebol brasileiro; veja os mais famosos- Fico muito feliz em estrear por um clube gigante como o Grêmio, ainda mais com vitória. O importante, porém, é seguir focado para ajudar a equipe na competição. Busco evoluir cada vez mais dentro do clube, tanto nos treinos quanto nos jogos, sempre pensando primeiro no bem do coletivo - exaltou.