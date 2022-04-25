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futebol

Rodrigo Ferreira comemora estreia e projeta sequência do Grêmio na Série B

Lateral entrou na vaga de Edílson ainda no início da etapa inicial diante do Guarani...

Publicado em 25 de Abril de 2022 às 14:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 abr 2022 às 14:16
A partida onde o Grêmio conseguiu sua primeira vitória na Série B do Brasileirão foi especial para o lateral-direito Rodrigo Ferreira, que realizou sua estreia pelo clube diante da necessidade de substituir Edílson ainda com 15 minutos de jogo. >Mascotes 'bombados' viram febre no futebol brasileiro; veja os mais famosos- Fico muito feliz em estrear por um clube gigante como o Grêmio, ainda mais com vitória. O importante, porém, é seguir focado para ajudar a equipe na competição. Busco evoluir cada vez mais dentro do clube, tanto nos treinos quanto nos jogos, sempre pensando primeiro no bem do coletivo - exaltou.
O lateral, aliás, ainda aproveitou para valorizar o resultado positivo depois de duas rodadas onde o Tricolor havia empatado com a Ponte Preta, em Campinas, e perdido para a Chapecoense, na Arena.
- A vitória foi de extrema importância, já que nos dá confiança para a sequência na competição. Sabemos das dificuldades que vamos ter durante o torneio e acreditamos que esse triunfo foi o divisor de águas - completou.
O Grêmio volta a campo na próxima quarta-feira (27) quando enfrenta o Operário, às 19h, no interior do Paraná.
Crédito: JogadorchegouaoTricolorvindodoMirassol(LucasUebel/GrêmioFBPA

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