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futebol

Rodrigo Dourado não esconde frustração após derrota no Gre-Nal

Volante comentou sobre a atitude da sua equipe ao longo dos 90 minutos...

Publicado em 04 de Abril de 2021 às 10:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 abr 2021 às 10:41
Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
O Internacional deixou o Gre-Nal chateado. Após ter um bom domínio no meio-campo ao longo dos 90 minutos, o Colorado viu o seu rival ser efetivo nos minutos finais e arrancar a vitória.
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Após a partida, o volante Rodrigo Dourado não escondeu a sua frustração e criticou para a falta de finalização do time.
‘Controlamos o jogo todo. Tivemos chances. Não sei o que acontece. Nos Gre-Nais, a gente chega na cara do gol e não consegue fazer os gols. Tem medo de chutar, de finalizar, medo de ser feliz’, afirmou ao Premiere.
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Com o revés fora de casa, o Colorado ocupa a vice-liderança com 17 pontos, mas abaixo do Grêmio por conta dos critérios de desempate.

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