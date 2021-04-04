Rodrigo Dourado não esconde frustração após derrota no Gre-Nal

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

O Internacional deixou o Gre-Nal chateado. Após ter um bom domínio no meio-campo ao longo dos 90 minutos, o Colorado viu o seu rival ser efetivo nos minutos finais e arrancar a vitória.

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Após a partida, o volante Rodrigo Dourado não escondeu a sua frustração e criticou para a falta de finalização do time.

‘Controlamos o jogo todo. Tivemos chances. Não sei o que acontece. Nos Gre-Nais, a gente chega na cara do gol e não consegue fazer os gols. Tem medo de chutar, de finalizar, medo de ser feliz’, afirmou ao Premiere.

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