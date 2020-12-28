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futebol

Rodrigo Dourado fala sobre gol marcado na vitória do Inter

Depois de 844 dias, o volante voltou a balançar a rede com a camisa do Colorado...

Publicado em 28 de Dezembro de 2020 às 18:15

LanceNet

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Publicado em 

28 dez 2020 às 18:15
Crédito: Ricardo Duarte/Inter
O domingo foi de alívio para o Internacional. Na Arena Fonte Nova, o Colorado visitou o Bahia e se despediu de 2020 com uma vitória por 2 a 1, resultado que consolidou o time no G4 do Brasileirão.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Além do bom resultado no placar, outra excelente conquista foi o gol marcado por Rodrigo Dourado. O volante, que passou os últimos meses se recuperando de lesão, abriu o caminho da vitória com o gol marcado na etapa inicial.
‘Estou muito feliz. Marcar esse primeiro gol depois do retorno é algo muito gratificante', disse o capitão.
+ São Paulo lidera e Coritiba é o lanterna: confira a classificação do returno do Brasileirão!
Jejum de gols
A última vez que balançou a rede foi em 2018. Na ocasião, Dourado marcou um dos gols na vitória do Inter diante do Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro.

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