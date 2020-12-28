Rodrigo Dourado fala sobre gol marcado na vitória do Inter

Crédito: Ricardo Duarte/Inter

O domingo foi de alívio para o Internacional. Na Arena Fonte Nova, o Colorado visitou o Bahia e se despediu de 2020 com uma vitória por 2 a 1, resultado que consolidou o time no G4 do Brasileirão.

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Além do bom resultado no placar, outra excelente conquista foi o gol marcado por Rodrigo Dourado. O volante, que passou os últimos meses se recuperando de lesão, abriu o caminho da vitória com o gol marcado na etapa inicial.

‘Estou muito feliz. Marcar esse primeiro gol depois do retorno é algo muito gratificante', disse o capitão.

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Jejum de gols