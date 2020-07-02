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futebol

Rodrigo, do Valencia, perderá restante da temporada por lesão

O atacante sofreu uma ruptura parcial do ligamento colateral externo do joelho direito....
LanceNet

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Publicado em 

02 jul 2020 às 16:09

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 16:09

Crédito: AFP
O atacante Rodrigo Moreno, do Valencia, não atuará mais nesta temporada. Em comunicado oficial, o clube espanhol informou que o jogador sofreu uma ruptura parcial do ligamento colateral externo do joelho direito.
A lesão foi contraída no jogo desta quarta-feira, contra o Athletic Bilbao. O Valencia não informou um período de recuperação aproximado, mas disse que estará “aguardando desenvolvimentos nas próximas semanas”.
Na atual temporada, Rodrigo participou de 34 jogos, marcou sete gols e deu 11 assistências.

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