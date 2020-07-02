Rodrigo, do Valencia, perderá restante da temporada por lesão

Crédito: AFP

O atacante Rodrigo Moreno, do Valencia, não atuará mais nesta temporada. Em comunicado oficial, o clube espanhol informou que o jogador sofreu uma ruptura parcial do ligamento colateral externo do joelho direito.

A lesão foi contraída no jogo desta quarta-feira, contra o Athletic Bilbao. O Valencia não informou um período de recuperação aproximado, mas disse que estará “aguardando desenvolvimentos nas próximas semanas”.