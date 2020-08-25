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futebol

Rodrigo, do Valencia, está a caminho do Leeds United

Os dois clubes acertaram uma transferência no valor de R$ 198 milhões...
LanceNet

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Publicado em 

25 ago 2020 às 14:11

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 14:11

Crédito: AFP
O Leeds United chegou a um acordo com o Valencia por Rodrigo Moreno, atacante espanhol. De acordo com a "Sky Sport", o clube inglês, que regressa à Premier League após 16 anos, pagará 30 milhões de euros (cerca de R$ 198 milhões) pelo jogador.
Marcelo Bielsa buscava a contratação de um atacante renomado para a disputa da Premier League. Rodrigo já atuou no Bolton em 2010/11, e conhece o Campeonato Inglês.
Brasileiro naturalizado espanhol, Rodrigo estava no Valencia desde 2015. Foram 220 jogos pelo clube espanhol, 59 gols e 41 assistências.

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