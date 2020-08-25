Rodrigo, do Valencia, está a caminho do Leeds United

O Leeds United chegou a um acordo com o Valencia por Rodrigo Moreno, atacante espanhol. De acordo com a "Sky Sport", o clube inglês, que regressa à Premier League após 16 anos, pagará 30 milhões de euros (cerca de R$ 198 milhões) pelo jogador.
Marcelo Bielsa buscava a contratação de um atacante renomado para a disputa da Premier League. Rodrigo já atuou no Bolton em 2010/11, e conhece o Campeonato Inglês.
Brasileiro naturalizado espanhol, Rodrigo estava no Valencia desde 2015. Foram 220 jogos pelo clube espanhol, 59 gols e 41 assistências.