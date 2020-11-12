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futebol

Rodrigo De Paul explica recusa ao Leeds e permanência na Udinese

Jogador argentino recebeu proposta do clube inglês no início da temporada, mas preferiu ficar na Itália, onde se disse adaptado. Meia é um dos destaques do clube do País da Bota...

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 15:49

LanceNet

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Publicado em 

12 nov 2020 às 15:49
Crédito: Divulgação / Site oficial da Udinese
Um dos principais nomes da Udinese, da Itália, e homem de confiança do técnico Lionel Scaloni na seleção argentina, o meio-campista Rodrigo De Paul foi alvo do Leeds para esta temporada. O clube inglês chegou a negociar com os italianos, mas o atleta recusou. E agora o jogador explicou o motivo.- Údine foi uma cidade que me acolheu muito bem desde o primeiro dia e foi que a minha rampa de lançamento para chegar à seleção da Argentina e participar numa Copa América. São coisas que dificultam sair, mas quero um desafio e crescer mais enquanto jogador. Por isso, deixar a Udinese só mesmo para um grande clube, porque quero jogar na Liga dos Campeões - afirmou De Paul em entrevista ao jornal argentino "La Nación".
Revelado pelo Racing, da Argentina, De Paul foi vendido para o Valência, da Espanha, em 2012. Após não se firmar no futebol hispânico e de um empréstimo ao clube que o lançou para o esporte, o jogador chegou à Udinese em 2016.

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