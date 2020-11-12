Rodrigo De Paul explica recusa ao Leeds e permanência na Udinese

Um dos principais nomes da Udinese, da Itália, e homem de confiança do técnico Lionel Scaloni na seleção argentina, o meio-campista Rodrigo De Paul foi alvo do Leeds para esta temporada. O clube inglês chegou a negociar com os italianos, mas o atleta recusou. E agora o jogador explicou o motivo.- Údine foi uma cidade que me acolheu muito bem desde o primeiro dia e foi que a minha rampa de lançamento para chegar à seleção da Argentina e participar numa Copa América. São coisas que dificultam sair, mas quero um desafio e crescer mais enquanto jogador. Por isso, deixar a Udinese só mesmo para um grande clube, porque quero jogar na Liga dos Campeões - afirmou De Paul em entrevista ao jornal argentino "La Nación".