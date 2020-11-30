Rodrigo Chagas sonha com efetivação no Vitória

No primeiro jogo se Eduardo Barroca o Vitória não decepcionou. Diante do CRB, o Leão conseguiu levar a melhor e abriu oito pontos para a temida zona de rebaixamento da Série B.Ainda na posição de interino, Rodrigo Chagas promete se doar ao máximo para convencer a diretoria de receber uma oportunidade e ficar como ‘efetivo’.

‘Não tenha dúvida de que a oportunidade foi dada. A gente vai tentar abraçar. Sabemos que é um momento que temos que sair dessa situação, mas a ideia é agarrar a oportunidade, juntamente com os atletas, que foram muito solícitos. Tenho que agradecer muito. Fico muito grato pela aceitação do grupo. Me abraçaram, entenderam o que eu pedi. Espero que a gente possa ter uma boa sequência, que a gente tenha um bom resultado nessa caminhada, para que a gente possa, se Deus quiser, estar definitivamente como treinador. A caminhada é grande, e eu espero abraçar, com resultados positivos, para tirar o Vitória dessa situação desconfortável’, disse Rodrigo.