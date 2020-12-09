Rodrigo Chagas passa comando técnico do Vitória fazendo boa avaliação

Crédito: Divulgação/E.C. Vitória

Com o saldo de dois resultados positivos, um empate e um revés, chegou ao fim a rápida gestão interina de Rodrigo Chagas como técnico do Vitória já que, na próxima sexta-feira (11), quem estará no banco de reservas fazendo sua estreia será Mazola Júnior.

A avaliação do ex-jogador do Leão da Barra foi positiva dentro da amostra disponível entendendo que, pelo desempenho, os resultados finais poderiam ter sido melhores.

Além disso, Rodrigo acrescentou que espera ter dado uma parcela importante de contribuição pensando na transição de comando onde substituiu Eduardo Barroca, profissional que saiu do Rubro-Negro para dirigir na Série A o Botafogo.

- (Sensação de dever cumprido) Não tenha dúvida. Tentei fazer o melhor para o clube. Sentimento das duas últimas partidas é de que poderíamos sair com os três pontos nas duas. Hoje, foi um jogo mais aberto, contra uma equipe muito forte. Mas nós fizemos um grande jogo. Se fizéssemos o 3 a 1, nos daria tranquilidade, mas faz parte. Tomamos a virada, empatamos e poderíamos ter saído vitoriosos - disse Rodrigo Chagas.