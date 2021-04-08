Rodrigo Chagas fica animado com desempenho do Vitória

Crédito: Divulgação/E.C. Vitória

Na noite da última quarta-feira, o Vitória mostrou que a boa fase é uma realidade dentro do Barradão e avançou na Copa do Brasil ao levar a melhor diante do Rio Branco-ES.

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Na coletiva de imprensa, o técnico Rodrigo Chagas não escondeu a sua felicidade e rasgou elogios ao seu elenco.

‘Os jogadores entenderam as ideias do treinador, até porque a gente vem trabalhando muito esses aspectos, principalmente estar jogando no campo ofensivo do adversário, tentando pressionar a todo momento, buscando ser um time reativo e tentando recuperar a bola no campo adversário. Hoje a equipe teve um ótimo desempenho. Acredito que nos dois aspectos, tanto no ofensivo quanto no defensivo. Tivemos um equilíbrio muito bom no jogo’, disse o comandante.