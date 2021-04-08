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futebol

Rodrigo Chagas fica animado com desempenho do Vitória

Treinador gostou do que viu contra o Rio Branco-ES no Barradão...

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 14:59

LanceNet

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Publicado em 

08 abr 2021 às 14:59
Crédito: Divulgação/E.C. Vitória
Na noite da última quarta-feira, o Vitória mostrou que a boa fase é uma realidade dentro do Barradão e avançou na Copa do Brasil ao levar a melhor diante do Rio Branco-ES.
+ É nesta sexta! Saiba como estão os potes para o sorteio da fase de grupos da Libertadores 2021
Na coletiva de imprensa, o técnico Rodrigo Chagas não escondeu a sua felicidade e rasgou elogios ao seu elenco.
‘Os jogadores entenderam as ideias do treinador, até porque a gente vem trabalhando muito esses aspectos, principalmente estar jogando no campo ofensivo do adversário, tentando pressionar a todo momento, buscando ser um time reativo e tentando recuperar a bola no campo adversário. Hoje a equipe teve um ótimo desempenho. Acredito que nos dois aspectos, tanto no ofensivo quanto no defensivo. Tivemos um equilíbrio muito bom no jogo’, disse o comandante.
Agora, o Vitória espera o sorteio da Copa do Brasil para descobrir quem será o seu próximo adversário na competição nacional.

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