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futebol

Rodrigo Chagas faz mistério na escalação para encarar o Inter

Na véspera do confronto, o treinador preferiu esconder o jogo e não dar pistas ao rival...
LanceNet

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Publicado em 

02 jun 2021 às 17:51

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 17:51

Crédito: Divulgação/E.C. Vitória
O Vitória quase pronto para encarar o Internacional pela Copa do Brasil. Na véspera do confronto, o técnico Rodrigo Chagas concedeu coletiva de imprensa e preferiu esconder o jogo.
+ Copa América no Brasil: veja quais estados aceitaram o evento e quais negaram jogos
Questionado sobre a escalação, o comandante explicou que apenas Dinei, o mais novo reforço, está no banco de reservas.
‘A minha primeira opção sem dúvida é o Samuel. Dinei é um atleta que está vindo para nos ajudar no transcorrer de toda a competição’, afirmou, antes de completar.
‘Possivelmente deve ter alguma alteração. Uma delas já se sabe que é o retorno do Wallace. Mas pode ser que a gente tenha alguma outra mudança também’.
Vitória e Internacional se enfrentam na quinta-feira à noite, a partir das 19h (Horário de Brasília), no Barradão.

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