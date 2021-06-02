Rodrigo Chagas faz mistério na escalação para encarar o Inter

Crédito: Divulgação/E.C. Vitória

O Vitória quase pronto para encarar o Internacional pela Copa do Brasil. Na véspera do confronto, o técnico Rodrigo Chagas concedeu coletiva de imprensa e preferiu esconder o jogo.

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Questionado sobre a escalação, o comandante explicou que apenas Dinei, o mais novo reforço, está no banco de reservas.

‘A minha primeira opção sem dúvida é o Samuel. Dinei é um atleta que está vindo para nos ajudar no transcorrer de toda a competição’, afirmou, antes de completar.

‘Possivelmente deve ter alguma alteração. Uma delas já se sabe que é o retorno do Wallace. Mas pode ser que a gente tenha alguma outra mudança também’.